Talisca geliyor

SÜPER Lig'de şampiyonluk hasretini bu sene bitirmek isteyen ve Avrupa'da da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de ara transferde büyük hareketlilik yaşanacak. 13 Ocak- 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kış transfer dönemini bekleyen sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Anderson Talisca. Fenerbahçeli yöneticiler, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Talisca ile nihai görüşmeyi pazartesi gününe kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.

ÜCRET NETLEŞTİ

Alınan bilgiye göre, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönettiği transfer sürecinde Al-Nassr'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Brezilyalı oyuncunun sezonun kalan kısmında alacağı 12 milyon Euro'nun yarısını F.Bahçe, diğer yarısını ise Al-Nassr karşılayacak. Böylece bu transfer için Kanarya'nın kasasından 11 milyon Euro çıkacak.

MERİH TRANSFERİNDE MAAŞ ENGELİ ÇIKTI

FENERBAHÇE, kadrosuna stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin hedefinde A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ın olduğu iddia ediliyordu. Merih'in de sarı-lacivertlilere gelmeyi istediği öne sürülmüştü. Ancak milli yıldızın yıllık ücretinin 10 milyon Euro olması transferi zora soktu. Transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.