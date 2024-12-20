Aliağa FK’dan aynı senaryo

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa FK'da aynı senaryo kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezon ligde sahaya çıktığı 28 karşılaşmada 19 galibiyet, 9 beraberlik alarak 66 puan toplayan ve sezonu namağlup tamamlayan İzmir ekibi, bu istikrarlı tabloya rağmen Kepezspor'un 4 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-siyahlı ekip, Play-Off'lara katılmaya hak kazanırken, çıktığı müsabakalarda evinde 52 Orduspor FK'yı yenen İzmir temsilcisi, gurbette mağlup olunca havlu atarak 2. Lig umudunu bu seneye bırakmıştı. Aliağa FK, bu sene geçen sezonki ligde yakaladığı namağlup seriyi sürdürürken, yenilmez olmasına rağmen ilk 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik alınca 25 puanla lider Sinopspor'un 4 puan gerisinde kendine yer buldu. Geçen seneki tabloyu yaşamadan bu sene işini şansa bırakmak istemeyen İzmir temsilcisi, Fatih Çardak ile başladığı sezona Mesut Toros ile devam ediyor. Eksiklerini gidererek çıkışa geçmek isteyen Aliağa FK, sezonu namağlup bir şekilde şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor