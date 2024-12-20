Kaf-Kaf’ta Enes’e kanca

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderliğe kadar yükseldiği sezonun ilk yarısını son haftalarda kulübün içinde bulunduğu durumda yaşadığı düşüşle 28 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada tamamlayıp olağanüstü kongre sürecini bekleyen Karşıyaka'da takımın en skoreri Enes Nalbantoğlu'na talip çıktı. Yeşil-kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı 1'inci Lig temsilcisi Adanaspor'un transfer listesinde Enes'in ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Adanasporlu kurmayların, Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede başkan seçilirse kurmaylarla temasa geçmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'a iki sezon önce Çorum FK'dan gelen 29 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu geride kalan süreçte takımının en skoreri olmayı başardı. Geçen sezon rakip ağları 13 kez havalandırmayı başaran Enes, bu sezon da 15 karşılaşmada attığı 6 golle yine takımın en golcüsü konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda futbol takımıyla ilgili tüm kararlar yönetim kurulunun belli olmasını beklerken, yönetime ise henüz talip çıkmadı.