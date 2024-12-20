Kara kartal adeta kaynıyor

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş'ta son Adana Demirspor yenilgisinden sonra işler sarpa sardı. Karşılaşma sonrası bazı yabancı oyuncuların bilerek oynamadığı iddialarının bazı kadro dışı kararlarının alındığı da söyleniyor. Adana Demirspor maçı sonrasında resmi olmasa da bazı kadro dışı kararlarının alındığı Ocak ayında satışları yapılacak bu isimlerin Masuaku, Al-Musrati, Joao Mario ve Milot Rashica olduğu iddia edildi. Bu oyuncuların Alanyaspor maçında kadroda olmayacağı ve kendilerine kulüp bulunmasının söylendiği de belirtildi. Adana Demirspor maçının devre arasında Mert Günok, Salih Uçan ve Necip Uysal ile Artur Masuaku ve Al- Musrati arasında kavga çıktığı iddiaları da kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. 29 Aralık'ta Olağanüstü Genel Kurula gidecek olan siyah-beyazlılarda geçici olarak başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in yanı sıra Serdal Adalı'nın listesinin yarışması bekleniyor.