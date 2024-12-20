Manisa FK devredildi

Birinci Lig'de alt sıralara gerileyen Manisa Futbol Kulübü'nde beklenen oldu ve yönetim el değiştirdi. Sezon başından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerine maruz kalan, sportif açıdan da başarıyı yakalayamayan siyah-beyazlıların yeni patronu iş insanı Ersin Öztaş oldu. Bir süre önce başkanlığı eşi Yasemin Buket Aktan'a bırakan Mevlüt Aktan, dün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, kulübün Manisa'da faaliyet gösteren iş insanı Ersin Öztaş'a devredildiğini duyurdu.

"MARKA HALİNE GETİRDİK"

Aktan şu ifadelere yer verdi: "Bugün, sekiz yıl boyunca büyük bir onurla sürdürdüğüm, hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadığım Manisa Futbol Kulübü'nde hikayemizin sonuna geldik. Büyük zorluklarla 1. Lig'e kadar taşıdığımız, Manisa adını gururla temsil ettiğimiz, akademisinden sayısız sporcu yetiştirdiğimiz, milli takımlara futbolcu gönderdiğimiz kısacası Türk futbolunda bir marka haline getirdiğimiz, Manisa Futbol Kulübümüzü, iş insanı Sayın Ersin Öztaş'a devretmiş bulunmaktayız. Kendisi, kulübümüz ve şehrimiz adına çok önemli bir misyon yüklenmiştir."

YENİDEN YAPILANMA

Manisa'da yönetim değişikliği sonrası ilk iş önce teknik heyet belirlenecek, kontratı bitecek 15 oyuncu da beklemede.

Birinci Lig'de ateş hattında konumlanan Manisa FK'da iş insanı Ersin Öztaş'ın kulübün başına geçmesiyle bir hareketlilik yaşanacak. Çağdaş Çavuş'un ayrılmasının ardından teknik direktörsüz kalan siyahbeyazlı ekipte önce başkan Öztaş ve kurmayları bu soruna çare bulacak. Ardından kadro planlamasına geçecek olan Ersin Öztaş ve kurmaylarının, birkaç teknik direktörle temas halinde olduğu ifade edildi.

RAPOR ALINACAK

Ayrıca yeni yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 15 oyuncu için de harekete geçecek. Manisa ekibinde yeni yönetim Demba Diallo, Armin Hodzic, Philip Awuku, Bede Osuji, Kwasi Wriedt, Alperen Uysal, Moryke Fofana, Dani Ramirez, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul, Umut Erdem, Oktay Gürdal, Arda Çolak, Kaan Kanak ve Samet Karabatak'ı tek tek görüşme odasına davet edecek. Yeni teknik patronun raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılacak, bazıları ile de sözleşme uzatılacak.