Müthiş zirve

Fenerbahçe'de önceki akşam sürpriz bir buluşma yaşandı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla duyurulan görüşmede, mevcut başkan Ali Koç, önceki başkan Aziz Yıldırım ile aynı masada buluştu. Camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticiler Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin mali durumunu iyileştirmek ve borçları azaltmak adına yeni finansman modelleri değerlendirildi. Kulüp gelirlerini artırmaya yönelik projeler, sponsorluk anlaşmaları ve finansal sürdürülebilirlik adımlarının da tartışıldığı öğrenildi. Bu tarihi buluşma, Fenerbahçe camiası ve taraftarları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

BAŞKAN KOÇ'TAN ÖZBEK'E JET YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisiyle ilgili "Televizyona çıkmaya davet ettim. Kabul etmedi" sözlerine yanıt verirken, ezeli rakibini yalancılıkla suçladı. Koç, "Bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür. Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz 'canlı yayında karşılıklı görüşme' teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir. Bu son iddiası da külliyen bir yalandır. Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.