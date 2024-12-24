Bodrum FK kötü bitirdi

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak adına umutlanan Bodrum Futbol Kulübü sezonun ilk yarısını kötü bitirdi. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor deplasmanında rakibine 1-0 kaybederek puan alamazken, devre arasına ateş hattında girdi. Rakibine karşı iyi direnen ve önemli pozisyonlar da bulan yeşil-beyazlılar 86'ncı dakikada Pedro Malheiro'nun golüne engel alamadı Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Bodrum FK, devre arasına 14 puanla 17'nci sırada girdi. Ligin ilk yarısında 16 karşılaşmaya çıkan Ege ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.