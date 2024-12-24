Çocuğunun futbolcu olmasını isteyen ailelere tavsiyeler

Özkan'ın Altınordu'nun resmi sitesindeki yazısı şöyle:

"Ben sadece miniklerimizin ve gençlerimizin maçlarına gidiyorum. A takım maçlarına gitmiyorum.

Çünkü "Vur kır parçala!" ekosisteminin içinde olmak istemiyorum.

Geçen hafta sonunda evlatlarımızın bir maçının devre arasında iki kıymetli Veli Anne yanıma geldi, benimle çocuklarının geleceği ile ilgili olarak görüştüler. Ben onları aydınlattım, ama onlar da beni aydınlattılar, sağ olsunlar..

Böylece..

70 yıllık bir spor insanı, 35 yıllık futbol yöneticisi, 25 yıllık futbol okulu uzmanı olarak sizlere, sevgili evlatlarınızın geleceği hakkında önemli bir yazı kaleme almaya karar verdim.

Sevgili çocuklarınızı spor okullarına yazdırıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz.

Benim işim futbol olduğu için, yazıma futbol bağlamında devam edeceğim.

İki türlü "Veli" var..

Önce azınlıkta olan yüzde 25'lik kesimi yazacağım.

Velilerin yüzde 25'i çocuğunu; spor yapsın, hareketli bir çocuk olsun, hımbıl ve tombul olmasın, arkadaşlık kurmayı, birlikte sevinmeyi, birlikte üzülmeyi öğrensin, sosyalleşsin diye gönderiyor.

Böyle düşünen veliler, başımızın tacıdırlar, bundan sonraki sözüm onlara değil, onlar zaten "çocuğum illaki topçu olsun" demiyorlar..

Bu gurup, yazımın bundan sonrasını okumasa da olur, çünkü diğer gurup için can sıkıcı sayılabilecek şeyler yazacağım..

Evet, yüzde 75 büyük çoğunluk, kıymetli anneler ve özellikle çok bilmiş kıymetli babalar merhaba,

Sevgili çocuklarınızı en iyi siz biliyorsunuz, onun yaşıtları arasında çok iyi "top" oynamakta olduğunu görüyorsunuz, izliyorsunuz..

Yakın çevreniz de sizinle aynı görüşte, "bu çocuğu futbolcu yapın vallahi.." gibi güzel sözler işitiyorsunuz, gururunuz okşanıyor, hoşunuza gidiyor..

Çocuğunuz da "top" oynamayı o kadar seviyor ki, oynarken kendini unutuyor.. Buraya kadar her şey tamam.

Baba ve çocuk kesin kararlı, anne ise her zamanki gibi temkinli, bilmem ki vaziyetlerinde..

Sonunda yaşamın dürtüsüne karşı duramıyorsunuz, ailece karar veriyorsunuz;

&NBSP;"ÇOCUĞUMUZ FUTBOLCU OLSUN AMA OKULU DA İHMAL ETMESİN.."

İlk dönemler yani cicim yılları, ailede herkes mutlu.. Çocuk mutlu; en sevdiği şey olan topu her gün oynuyor..

Baba mutlu; çocuğunu izliyor, keyif alıyor, ne de olsa ileride yıldız babası olacak.. Anne ise iki arada bir derede, temkinli mutlu, "inşallah sakatlık falan geçirmez.."

Çocuğunuzu diyelim ki 6 yaşında bir futbol okuluna kayıt yaptırıyorsunuz.. Çocuğunuzun parlak geleceği için aile bütçenizden de ayda 1.500-2.000 TL ayırmayı göze alıyorsunuz.

Şimdi ben sizler ve çocuklarınız için bir "6 Yaştan 36 Yaşa Profesyonel Futbolculuk Kariyer Planı Kılavuzu" yaptım, aşağıda sunuyorum..

Şööyle bir arkanıza yaslanın, her satırı dikkatle inceleyin ve tablonun içine girmeye çalışın, yavaş yavaş hazmetmeye çalışın.. Çünkü sonra derinlere ineceğiz..

Önce sizlere varsayımlarımı yazayım;

1. Ustalıkta 10.000 Saat Kuralı.. Kitabın adı; Çizginin Dışındakiler.. Malcolm Gladwell.. İngilizcesi Outliers..

2. Anadolu'nun bağrından çıkmış olan Zanaatkarlık sistemi Ahilik'te Mesleki Gelişim Kariyeri > Çıraklık – Kalfalık – Ustalık

NEYİ SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ?

Çıraklık ve Kalfalık dönemlerinde toplam 10.000 saat temel ve gelişmiş futbol eğitimi alarak,

çocuklarımızın GERÇEK profesyonel futbolculuk mesleğini başarıyla yapmalarını sağlayacağız.

Şimdi bu iki dönemi teker teker ele alalım..

1. Çıraklık Dönemi :

Normal Şartlar Altında (NŞA), çocukların futbola 6 yaşında başlamasını öngörüyoruz.. Ancak 7 yaşında başlayan da oluyor, 8 yaşında başlayan da..

Her halükarda Milli Eğitim Orta Okul dönemi bittiğinde, bizim "Çıraklık Dönemi" de bitiyor.

6 yaşında iken başlıyor, 14 yaşında iken bitiyor. NŞA 8 yıl sürüyor.. Bu dönemde "Temel Spor ve Futbol Eğitimi" alıyorlar..

İlk 4 yıl, temeli sağlam atmak lazım. Buna spor dünyasında "fundamental" derler..

Önce atletizm.. Atletizm çok iyi olacak, yani "koş oğlum" dediğin çocuktan profesyonel sporcu olmaz NOKTA

Sonra dayanıklılık, güç, kuvvet, coşku, hırs, inatçılık şart.. Güçsüz ve gamsız adamdan da olmaz.. Başka mesleğe lütfen…

Sahaya inersek; topa ilk dokunuş, istop etme, top sürme, çalım yapma, başı havada oynama vs.. yani çocuğun ayağına top yakışacak..

Sonraki 4 yıl, takım oyunu eğitimi devreye girer.. Birlikte oynama alışkanlığı, pas yapma, verkaçlar, asistler, duran toplar, şutlar vs..

Çıraklık döneminin yıllara göre dağıtılmış çalışma günleri ve saatleri aşağıdadır.

Nasıl okunacağına dair ilk satırı size örnek olarak yazayım;

2018 doğumlu çocuğumuz 6 yaşında, futbol sistemindeki karşıtı U7.

1 Yılda 52 hafta var. Bu çocuklar yılda 36 hafta, haftada 4 gün, günde 1 saat çalışarak yıllık 144 saat temel spor ve futbol eğitimi almış olacaklar.

Çıraklık dönemi 8 yıldır, bu sürecin sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte toplam 2.578 saat temel spor ve futbol eğitimi almış olacaktır.

2. KALFALIK DÖNEMİ :

Sporcu evladımız 15 yaşına girdiğinde;

- Karar zamanı ; Çocuğumuz "Profesyonel Futbolcu" mu olacak? Yoksa başka bir mesleğe mi yönelecek?

- "Hem profesyonel futbolcu olsun, hem de mesela İnşaat Mühendisi olsun", yok böyle bir şey, unutun!..

- "Profesyonel Futbolculuk" bir meslektir, oyun değil!.. İzleyenler için oyundur ama sahada koşturanlar için meslektir.

- Her mesleğin olduğu gibi, profesyonel futbolculuğun da kendine özgü bir yaşam düzeni ve disiplini vardır.

- "Profesyonel Futbolculuk" sıkıştırılmış bir meslektir. Oyuncunun bir hafta boyunca antrenman yapmasının karşılığı, seyircinin önünde sergileyeceği sadece bir 90 dakikalık performansına dayalıdır.

- Diğer mesleklerde insanlar 35'inden sonra para kazanmaya başlarken, profesyonel futbolda NŞA 35 yaş emeklilik yaşıdır.

- Ne yaparsan, 25 ila 35 yaş arasında yaparsın.. Bu yüzden ben profesyonel futbolculuk mesleği için "sıkıştırılmış meslek" tabirini kullanıyorum. 90 dakikaya ve 10 yıla sıkıştırılmış!

- 15 yaş döneminde çocuğunun kariyerine profesyonel futbolculukta karar kılan aileler, gerçekten çok cengaverler!..

- Haaaaa.. Şimdi geldik fasulyenin nimetlerine. Yani sizi en çok ilgilendiren bölüme.

- Profesyonel liglerde para kazanılan, daha doğrusu kenara köşeye para biriktirilebilen seviyeler Süper Lig ve 1.Lig.. Diğerlerinde anca geçinirsin!..

- Süper Lig ve 1. Lig'de oynayan oyuncu sayısı : 1.120.. Evet sadece 1.120.. Bunların sadece 697'si T.C. vatandaşı.. Bu 697 sayısına Gurbetçiler de dahil..

- Daha da acısı, bu 1.120 oyuncunun yaş ortalaması 26,5. Yani üst liglerde gençlere yer yok!

Kalfalık dönemini sizlere kısaca 2 formülle anlatacağım;

1. PERFORMANS = POTANSİYEL - DİKKAT DAĞITAN UNSURLAR

2. PROFESYONELLİK = YETENEK + KİŞİLİK

En üst seviye liglerde oynamak isteyen gençlerimiz bu iki formülü ezberlemeli. Ezberlemek yetmez, tamamen içlerine sindirmeli..

Gençlerimizin yanı sıra anneler, babalar da bu bilincin ayırdına varmalılar..

Yukarıdaki bu iki formülün içinde yer alan Performans, Potansiyel, Profesyonellik ve Yetenek kelimelerinin ne anlama geldiğini aşağı yukarı herkes bilir..

Ben diğer ikisini daha çok önemsiyorum. Dikkat Dağıtan Unsurlar ve Kişilik..

Günümüzün en büyük tehlikesi, "Dikkat Dağıtan Unsurlar".. Yani mesleğe olan odaklanmayı ve konsantrasyonu bozan işler..

Cep telefonu bağımlılığı, sosyal medyada günde 2 saatten fazla dolaşma hastalığı, yanlış insanlarla tanışmak, yakın çevrenin özellikle babanın sabırsız davranışları sonucu yanlış yönlendirmeler..

İşte bu dikkat dağıtan unsurlar, gençlerimizin futbol mesleğine odaklanmalarını engelliyor ve beyinlerini çöp düşüncelerle dolduruyor!.. Denemediğimiz metod kalmadı, maalesef başarı oranımız çok düşük.. Çünkü zaman böyle!

Köşetaşı terimlerden diğeri ise Kişilik

Profesyonellik demek, mesleğinin gereklerine uygun yaşam tarzını benimsemek, demektir.

Günümüzün profesyonel futbolcuları geçmiş Roma İmparatorluğu'nun gladyatörlerinin karşılığıdır..

Futbol sahası er meydanı.. Orada postacı kapıyı bir, bilemedin iki defa çalar, hazır olacaksın, şansını iyi kullanacaksın, yoksa kaybolur gidersin!

Kora kor fiziğe dayalı bir takım sporu yaparken yenici karakter ortaya koyacaksın.. Yani hem fizik olarak, hem mental olarak güçlü olacaksın..

Ekmeğini kazanmaya çalışırken, hem özel yaşantına, hem beslenmene, hem uyku düzenine, hem de arkadaşlarını seçmekte özen göstereceksin.. Bunlarla ilgili anılarımı yazmaya kalksam en az 100 sayfa tutar!

İşte tam da burada "Kişilik" devreye giriyor.. 35'e kadar sabreden, 35'inden sonra namerde muhtaç olmadan beyler gibi yaşar..

Ülkemizde 6 ila 15 yaş arası nüfus 13 milyon.. Yarısı kız, geriye kalır 6,5 milyon.. Diyelim ki, erkek çocuklarının %10'u futbol okullarında kayıtlı olsa, 650 bin çocuk eder..

Şimdi bir düşünün, bu 650.000 çocuğun sadece 697 tanesi Süper Lig ve 1. Lig oynayacaklar.

Ey Anneler, Babalar

697 / 650.000 = 0,001 > Yazıyla Binde Bir..

Siz hala çocuklarınız için profesyonel futbolcu olsun, çok paralar kazansın gibi hayaller peşindeyseniz, yılbaşı yaklaşıyor mutlaka bir piyango bileti alın. Ben kendime Don Kişot diyorum ya, siz benim gözümde 10 Don Kişot'sunuz

Allah biliyor ya, yazdıklarımın hepsi yaşayarak öğrendiklerim, yani tek bir kelimesi bile sahte değil, hatta az bile yazdım!..

Benden söylemesi..

Çocuğunuz için kararınızı tekrar gözden geçirin..

Sonrası..

- Çocuk sizin, Oyuncu bizim..

Devam edecekler için konuyu sonlandırayım;

3. USTALIK DÖNEMİ :

Binde Bir gencimiz Süper Lig ve 1. Lig oynar. NŞA 25 yaşlarından itibaren yüksek tutarlı sözleşmeler imzalarlar.

Yukarıda yazdığım profesyonelliğin gereklerini yerine getirirse, bu işten 10-11 yıl iyi para kazanır, kenara köşeye mal/mülk atar..

Ne kadar mı biriktirir? Onu da tahmin edeyim : NŞA performansına göre 2 milyon dolar ile 20 milyon dolar arası..

ALTINORDU, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapacağını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre A Takım oyuncuları, 2 Ocak 10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da ikinci yarıya hazırlanacak.

ALTINORDU 101. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYACAK

Öte yandan Cumhuriyet ile yaşıt kulüplerden Altınordu, 101.Yılını Kutlama hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, bu sezon 101. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde genç sporcularına "Mesleğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirecek.

101. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri 26 Aralık Perşembe sabahı 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakılması ve buradaki tören ile başlayacak. Öğleden sonra 12.00'de ise Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 futbolcu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda ailelerin de katılımıyla "Profesyonelliğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirilecek.