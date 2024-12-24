Nazillispor ateşle oynuyor

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ilk yarının son haftasında deplasmanda önemli rakiplerinden Belediye Derincespor'a 2-1 yenilerek yeni yıla üzgün girdi. Bu sonuçla 9 puanda kalan siyahbeyazlılar sezonun ilk yarısını averajla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamladı. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen Nazillispor, ilk devrede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, ikinci devre öncesi toparlanıp daha iyi sonuçlar alacaklarını dile getirdi.