Kabore atağı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Orta saha, forvet ve savunma hattına takviye yapması beklenen Cimbom, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. 3'lü ve 4'lü savunmaya uygun isim arayan Cimbom'un gündemine son olarak 23 yaşındaki Issa Kabore geldi. Africatopsports haberine göre; Bonservisi Manchester City'nin elinde olan Issa Kabore'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyiyor.

2027'DE BİTECEK

Bu sezon 7 maçta görev alan genç oyuncu, beklentileri karşılayamazken Benfica, Issa Kabore'nin kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planlıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen G.Saray'ın Issa Kabore'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtildi. Benfica ve City arasında Issa Kabore'nin sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor. Aslan ile birlikte İtalyan devi Milan'ın da Burkina Fasolu oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

ASLAN'DA ZEKİ ÇELİK SESLERİ

Galatasaray'da transfer dönemi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Sağ bek konusunda kadrosuna takviye düşünen Cimbom'a milli yıldızdan müjdeli haber geldi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma'nın yollarını ayırmayı düşündüğü Zeki Çelik'in Galatasaray ile anıldığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun Roma ile kontratı Haziran 2027'de bitse de İtalyan ekibinin yolları ayırmayı düşündüğü için bonservissiz transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Bu sezon Roma'da 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcunun adı daha önce de sarı-kırmızılılarla anılmıştı.

Kariyerinde City formasını giyemeyen Kabore sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde toplamda 157 karşılaşmada forma giydi. Kabore bu maçlarda 1 gol atıp, 12 asist kaydetti.

U17 DERBİSİNDE TARİHİ SONUÇ

Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı. Müsabakada Galatasaray'ın gollerini 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31'de Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52'de Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64'te Furkan Koçak ve 86'da Yusuf Arda Özyurt'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 78. dakikada Yasir Altuntaş kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı.