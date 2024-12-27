Bengisu fırtınası

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Bengisu, bu yıl iki Okyanus Yedilisi parkuru geçip bir Dünya ve bir Avrupa rekoru kırarken, Boğaziçi Üniversitesi Özel Ödülü'nü aldı. Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini geçen ilk Türk kadını önce Romanya'daki Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olan İzmirli sporcu, aynı ay Cook Boğazını geçen ilk Türk unvanını elde etti ve Okyanus Yedilisi parkurlarını dörtledi. Mart ayında Estonya'daki IWSA Buz Şampiyonası 200 metre kurbağalamada dünya rekorunu ele geçiren Bengisu Avcı, ekim ayında Molokai'yi geride bırakıp Okyanus Yedilisi etaplarını beşledi ve İzmirli Burak Yazgı Guinness'e girdi Bu sezon hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Göztepe, parke dışında da konuşuldu gisu, unvanına sahip olan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2024 yılında kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Şubat ayında Molokai'yi geçen ilk Türk oldu. Uluslararası Buz Şampiyonası'nda üç altın madalyayı ülkemize getiren başarılı sporcu, böylelikle ultra maratonda Avrupa'nın en dikkat çeken sporcusu oldu. 2025 yılında Kuzey Kanalı ve Tsugaru parkur geçişlerini deneyip Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk unvanını elde etmeyi hedefleyen Bengisu Avcı, "İyi başladığım 2024 yılını, başarılı bir şekilde geride bırakıyorum. Yeni yılda bir yandan Sudaki Yaşam için kulaç atarken, diğer yandan Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı