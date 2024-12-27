Bodrum’a hücum

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK, hareketli günler geçiriyor. Yeşil-beyazlı ekibin 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ege Bilsel'e Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi. Gelecek hafta iki kulüp ile masaya oturmaya hazırlanan kurmaylar, sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürecek oyuncu için bir teklif sunacak. Muğla ekibinin oyuncuyu iyi bir bonservis ile transfer etmek istediği ifade edilirken, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un tekliflerini değerlendirecek.

Kenan Özer

Ege'nin ise bu iki kulüpten birine transfer olmak istediği ancak kendini gösterdiği Bodrum FK'ya da iyi bir para kazandırmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

İSMET TAŞDEMİR TEMASTA

Takımın deneyimli oyuncuları Kenan Özer ile Samet Yalçın'ı Kocaelispor'un transfer etmek istediği belirtildi. Kocaeli ekibinin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'in eski öğrencileri ile çalışmak istediği belirtilirken, teknik direktör Volkan Demirel'in Samet'in ayrılmasına isteksiz olduğu ifade edildi. Kenan'ın ise gelen transfer teklifine sıcak yanaştığı ve Volkan Demirel'in de bu teklife onay verdiği öğrenildi.

Samet Yalçın

Kenan'ın sözleşmesi Haziran 2025'e biterken, Samet'in ise Haziran 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Gelecek hafta transferleri sonuçlandıracak Muğla ekibi, boşalan bölgelere oyuncu takviyesi yapacak.