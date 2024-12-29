Bodrum FK’da ayrılık rüzgarı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Sipay Bodrum FK'nın oyuncularına takımın eski çalıştırıcısı İsmet Taşdemir kanca attı. 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başına geçen yeşil-beyazlıların eski çalıştırıcısının, eski öğrencileri Kenan Özer ve Samet Yalçın'ı transfer etmek üzere olduğu belirtildi.

Muğla ekibine resmen veda eden Kenan Özer ile ayrılması beklenen Samet Yalçın'ın Kocaelispor'la yakın temasta bulunduğu ifade edildi. Kenan için bir sorun bulunmazken, Bodrum teknik direktörü Volkan Demirel'in ise Samet'i bırakmak istemediği ancak 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kocaelispor'un teklifine sıcak baktığı kaydedildi. İki oyuncunun da önümüzdeki hafta içinde Kocaelispor'la görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

KENAN ÖZER 8 MAÇA ÇIKTI

Bodrum FK formasını 2.5 sezon giyen deneyimli forvet Kenan Özer, geçen sezon takımıyla 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da Süper Lig'de yoluna yeşilbeyazlılarla devam eden kaptan Kenan, 8 karşılaşmada forma giyerken, toplam 103 dakika görev alan oyuncu 1 kez de gol sevinci yaşadı. Üç buçuk sezondur Muğla ekibinin başarısı için ter döken Samet ise bu sezon 12 mücadelede görev yaptı.

ALİ ALTINÖZ HAREKATI

ALT liglerden potansiyelli oyunculara yatırım yapmayı sürdüren Bodrum FK, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Altınöz ile ilgileniyor. Alt yaş milli takımlarında da oynayan genç futbolcu, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın da takibinde bulunuyor. Yakın zamanda Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Murat Sipahioğlu gibi genç yetenekleri 2. ve 3. Liglerden bularak keşfeden Muğla temsilcisinin Ali'yi de renklerine katarak geleceğe yatırım yapmayı sürdürmek istiyor. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kastamonuspor'da 17 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 2 gol attı.