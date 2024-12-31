2024 yılı geride kalırken Ege’de sportif anlamda acı, tatlı birçok gelişme hafızalara kazındı

Spor dünyasında, birçok branşta Ege Bölgesi'ni temsil eden ekipler sevinç ve hüzünlerle dolu bir 2024 yılını geride bıraktı. Göztepe ve Bodrum FK Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Göz- Göz, 2 sezon aranın ardından Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Sarıkırmızılılar, Trendyol Birinci Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayıp üst lige çıkma başarısını gösterdi.

Bu başarıda 2022 yılında kulübü devralıp Avrupai bir sistemi kulübe adapte eden Sport Republic şirketi, kulüp başkanı Rasmus Ankersen, teknik direktör Stanimir Stoilov ve müthiş taraftar desteğinin payı büyüktü. Bu süreçte sarı-kırmızılı futbolseverlerin Gürsel Aksel Stadı'ndaki Med Cezir performansı tüm ülkenin gündemine oturdu. A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile 9 Eylül'de İzmir için bu kadar önemli bir günde UEFA Uluslar Ligi maçını Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması yılın unutulmaz 90 dakikaları arasına girdi.

ALİ KOÇ SAHAYA GİRDİ

Fenerbahçe maçında İzmir'deki mücadelede sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un sahaya girmesi ve ardından yaşanan olaylar gündeme oturdu. Ege'nin bir diğer incisi Bodrum FK ise başarısını 2023-2024 sezonu sonunda Süper Lig'e çıkarak taçlandırdı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in 2. Lig'den bu yana kurduğu sistem ve oyuncu istikrarı ile yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez devler arenasına çıkmış oldu.

4 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Göztepe ve Bodrum FK dışında üst lige çıkma sevinci yaşayan bir diğer Ege ekibi de Tire 2021 FK oldu. Tire temsilcisi Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olup adını 3. Lig'e yazdırmayı bildi. Futbolda Ege ekipleri başarılarına ek olarak büyük üzüntüler de yaşadı. Türk futbolunun köklü kulüpleri Altay, Denizlispor, Uşakspor ve Akhisarspor büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Altay 2023-24 sezonunda 1. Lig'e veda ederken, 2. Lig'de de ilk yarıyı ateş hattında kapattı. Şirketleşme hamlesine rağmen alıcı bulamayınca, yüzlerce milyon TL borçla ekonomik ve saha içi krizleri aşamadı.

Bir diğer önemli camia Denizlispor da 1. Lig'in ardından peş peşe 2. Lig'den de düşerek kan kaybını dindiremedi. Yeşil-siyahlılar 3. Lig'de de devreyi son sırada kapattı. Bir dönem Süper Lig'in gediklisi olan, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı alma başarısı gösteren Akhisarspor da 3. Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. BAL'da da sahaya çıkamayınca Süper Amatör Lig'e düşürüldü.

BENGİSU TARİH YAZDI

İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Bengisu, bu yıl iki 'Okyanus Yedilisi' parkurunu daha geçerek bir Dünya ve bir de Avrupa Rekoru kırdı. 'Okyanus Yedilisi' parkurlarından beşini geçen ilk Türk kadını unvanına sahip olan Bengisu, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olurken, IWSA Buz Şampiyonası 200 metre kurbağalamada Dünya Rekoru'nu ele geçirdi. Başarılı sporcu, Uluslararası Buz Şampiyonası'nda üç altın madalyayı da ülkemize getirdi.

ARKAS ÇİFTE KUPA SEVİNCİ YAŞADI

VOLEYBOLDA 2024 yılı hareketli geçti. Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor, kupanın sahibi oldu. Erkekler Balkan Kupası'nda da İzmir ekibi, Beore 2016'yı 3-0 yenerek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Arkas Spor ardından, Efeler Ligi'nden çekildiğini ve sadece altyapılarda faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Altekma ise 1 yıllık aradan sonra Efeler Ligi'ne yükseldi. Kadınlarda ise Aras Kargo Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

PINAR VE KARŞIYAKA İŞBİRLİĞİ SONA ERDİ

BASKETBOLDA 1998 yılında başlayan Pınar ile Karşıyaka birlikteliği resmen bitti. Yeşil-kırmızılılar yaşadığı yönetimsel ve ekonomik sorunlar sebebiyle sıkıntılı günler geçirdi ve oyuncularını kaybetme tehlikesi yaşamasına rağmen ligde ve Avrupa'da iyi bir performans sergiledi. Göztepe ise 20 yıl sonra basketbolda profesyonel ligde yarışma kararı aldı.

ALPEREN, TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ

NBA'DE Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon Dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu. Alperen performansıyla da sürekli gündemde yer aldı.