Altınordu Emircan’a odaklandı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Rusya temsilcisi Orenburg'da forma giyen eski oyuncusu Emircan Gürlük'ün transfer gelişmelerine odaklandı. Orenburg'da ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sol kanat, Başakşehir, Sivasspor, Eyüpspor ve Göztepe'nin radarında. Emircan'ın Orenburg'a transferinden yaklaşık 2 milyon Euro kazanan İzmir temsilcisi genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak. Böylelikle yetenekli futbolcu eski kulübüne bir kez daha para kazandıracak. Orenburg'un Emircan Gürlük'ü 2.5 milyon Euro'nun altında satmayı planlamadığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da futbola başlayıp 2019'da Altınordu altyapısına transfer olan Emircan kırmızı-lacivertli kulüpte 2021'de profesyonel olmuştu. ilk senesinde 1. Lig'de 28 maçta 3 gol 3 asistle oynayan genç futbolcu bir sonraki sezon 29 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.