Bodrum’a tangocu sağ bek

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştıktan sonra ligin ilk yarısı tamamlanırken toparlanma sinyalleri veren ve haftalar sonra evinde Sivesspor karşısında 3 puan alan Bodrum FK, takviye yapacağı bölgeleri belirledi.

G.AMERİKA'YA YÖNELDİ

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile Fenerbahçe'den Emre Mor, Samet Akaydin ve Cenk Tosun ile ilgilendiği iddia edilen yeşil-beyazlı Ege temsilcisi, şimdi de yabancı oyuncu transferi için Güney Amerika'ya yöneldi. Bodrum FK'nın transfer listesindeki son isim de belli oldu.

KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Bodrum FK, Arjantin Ligi ekiplerinden CA Huracan forması giyen sağ bek Hernan de la Fuente ile ilgileniyor. Süper Lig ekibinin, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu için 30 Haziran 2026 yılına kadar resmi teklif yaptığı belirtildi.Ancak bu transferde süre isteyen Arjantinli oyuncunun vereceği karar bekleniyor. Çünkü Huracan kulübünün de sözleşmesi sona eren futbolcu ile yeni bir anlaşma yapmak için harekete geçtiği ifade edildi. Hernan De la Fuente'nin satın alma opsiyonunun 450 bin Dolar olduğu ve Huracan kulübünün bu ödemeyi yapması durumunda sözleşmenin otomatik olarak Aralık 2027 yılına kadar uzayacağı kaydedildi. Eğer Huracan bu opsiyonu kullanmazsa deneyimli sağ bek, bir başka Arjantin ekibi olan eski kulübü Atletico Tucuman'a geri dönecek. Bu durumda Bodrum FK, transfer görüşmesini bu kulüple yürütecek.

31 MAÇTA 3 GOL ATTI

Arjantinli futbolcu, bu sezon Huracan ile çıktığı 31 maçta 3 gol kaydetti. Piyasa değeri 800 bin Euro olan de la Fuente, Velez U20, Velez Sarsfield, Famalicao ve Atl. Tucuman gibi takımların formalarını giydi.