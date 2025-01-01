Denizlili şampiyon

Muğla'da gerçekleşen Okullar Arası Halter Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 109 kilogramda podyuma çıkan Denizlili Milli Sporcu Ali Osman Çınlar altın madalyanın sahibi oldu. 2024 yılında performansıyla göz dolduran Ali Osman, şampiyonada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi olarak Denizli'yi temsil etti.

Formunun zirvesinde olan genç sporcu gösterdiği üstün performansla koparmada 130 kg, silkmede 150 kg kaldırdı. Çınlar toplamda 280 kg ile altın madalyanın sahibi oldu. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Ali Osman Çınlar'ı, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman arayarak tebrik etti. Milli sporcunun 2024 yılında Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini hatırlatan İlman, aynı inanç ve çalışma azmi ile daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi.