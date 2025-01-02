Başkandan son ikaz

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta dibe demir atan Denizlispor'da ilki yarın gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi yaprak kımıldamıyor. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kongrede çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 10 Ocak'ta çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Aday çıkmaması durumunda ise yeşil-siyahlı kulüp tarihinde ilk kez kayyuma gidecek. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, "Tüzük gereği aday çıkmaması durumunda kulüp kayyuma gidecek. Tünelden önceki son çıkış aday olan olursa kayyuma kalmıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği yeni yönetimi organize edecek ve süreç başlayacak. Şu ana kadar bir aday yok. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de gerekli şeyleri söyledik ancak hiç kimseden bir geri dönüş alamadık. Bu durum bir şekilde çözüme kavuşturulmalı. İstifa etmemize rağmen her gün kulüpteyiz, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE KULÜBE ALICI ÇIKSA'

Kulübe gelen giden hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, şirketleşme işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Yıldırım, "Keşke kulübü alacak birileri olsa da devretsek. Hem kulübün borçlarını kapatırız, üstüne transfer yasaklarını kaldırırız ve kulüp kurtulur. Ancak böyle bir durum da söz konusu değil. Keşke alıcı olsa" dedi. Başkan Yıldırım, kadro eksikliği yaşanmaması adına altyapıdan 12 futbolcunun profesyonel yapıldığını belirterek, "Ayrılan oyuncularımız oldu. Ancak herhangi bir sahipsizlik yaşanmaması için 12 oyuncuyu profesyonel yaptık. Takımın futbolcusuz kalması söz konusu değil. Elimizdeki oyuncu grubu şu an için çalışmalara devam ediyor" şeklinde konuştu.