Bodrum FK yetenek avında

TRENDYOL Süper Lig'de ikinci yarıyı pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçıyla açacak Sipay Bodrum FK, yeni yetenekleri keşfetmeyi sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, 3. Lig ekibi Silivrispor'un 21 yaşındaki forveti Mert Aktaş'ı transfer listesine aldı. İstanbul ekibiyle 16 resmi maçta 11 gol atan genç futbolcu, geleceğin yıldız adayları arasına gösteriliyor.

Mert'i Süper Lig'den Trabzonspor'u ve Çaykur Rizespor'un istediği öğrenilirken, Ege ekibinin elini hızlı tutarak transferi bitirmek istediği ifade edildi. İstanbul ekibinin Mert için 15 milyon TL'lik bonservis bedeli istediği ve istenen ücret verilirse transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında. Çarşambaspor altyapısından çıkan ve Samsun ekibiyle 3. Lig'de ve Bölgesel Amatör Lig'de top koşturan Mert, bu sezon başı transfer olduğu Silivrispor'da özellikle 2 Türkiye Kupası maçında attığı 4 golle vitrin yapmayı başardı.