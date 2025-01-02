Çağdaş Bodrum’da yumruk tepkisi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta mücadelesinde geçtiğimiz pazar günü Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda İKON Ankaragücü'ne konuk oldu. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Çağdaş Bodrum'un 73-81'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maç sonrasında yaşanan talihsiz bir olay, mücadeleye gölge düşürdü. Maçın ardından, başkent ekibinin koçu Halil Üner, Çağdaş Bodrum Spor'un bir oyuncusuna yönelik fiziksel saldırıda bulunmaya teşebbüs etti. Üner'in, sporun ruhuna aykırı bu davranışı büyük tepki topladı. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, olayla ilgili sert bir açıklama yaparak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Maalesef kazandığımız bir mücadele, maç sonu yaşanan üzücü bir olayla gölgelendi. Koç Halil Üner'in, oyuncumuza yönelik kabul edilemez hareketini şiddetle kınıyoruz. Spor; kardeşlik, dostluk ve barış üzerine inşa edilmiştir. Bu gibi olayların yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Çağdaş Bodrum Spor olarak, spordaki bu tür yakışıksız davranışların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."