Karşıyaka’da kriz bitmiyor

Basketbol Süper Ligi'nde kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancı oyuncuların maaşlarını camianın önemli isimlerinin desteğiyle yatırıp takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da Jerry Boutsiele'den sonra Damien Jefferson da takımdan ayrıldı. Geçen hafta ihtar çektikten sonra Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Boutsiele, Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC'ye imza atarken, 27 yaşındaki forvet Jefferson ise maaş ödemesi ihtar süresinin son günü yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı feshetti.

FIBA'YA BAŞVURACAKLAR

Jefferson'un Avrupa'da bir daha forma giymeme kararı alıp ülkesi ABD'de oynamak istediği ve yaşanan maaş gecikmeleri nedeniyle psikolojik olarak etkilenip ayrılmayı seçtiği öğrenildi. Karşıyaka, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından FIBA'ya başvuracak. Kadrosunda McCollum, Russell, McDermott ve Webb olmak üzere 4 yabancısı kalan yeşil-kırmızılılar pazar günü iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak maça kadar yerli oyunculara da maaş ödemesi yapmaya çalışıyor. Öte yandan James Web'in de sözleşmesini tek taraflı feshetmek için düşünme aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında. Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmeleri halinde, kulüp basketbolculara dava açabilir ve konu FIBA'ya taşınabilir.

YAŞAR HOLDİNG'DEN VERGİ BORCU DESTEĞİ

İsim sponsorluğundan çekilmesine rağmen sezon başından beri Karşıyaka kulübüne desteğini sürdüren Yaşar Holding, Kaf-Kaf'ın çok kritik vergi borcunu ödeyerek yapılanmasının bozulmasını önledi. 2024 yılının son taksidi ödenirken, böylece vergi borçlarının katlanmasının önüne geçildi. Ayrıca holdingin, ocak ayında Promitheas ile oynayacağı Avrupa deplasman giderlerini de karşılayacağı öğrenildi. Yaşar Holding, kasım başında basketbolcuların maaşlarının yatırılması için 7 milyon TL'ye kaynak aktarmıştı.