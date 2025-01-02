Manisa FK’ya tecrübeli stoper

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağladıktan sonra yönetimi değişip başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında Play-Off hedefine kilitlenen ve ara transfer döneminde eksik mevkilerine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, sezon başından beri kanayan yarası olan stoper bölgesi için hamle yapmaya hazırlanıyor. Philip Awuku'nun bitmek bilmeyen sakatlık ve cezaları, genç oyuncuların kolay kart görmesi sonrası sık sık eksik kalması sonrası, savunmada son haftalarda asıl mevkisi stoper olmayan orta saha Armin Hodzic ile oynamak zorunda kalan Ege ekibi, Birinci Lig ekibi Iğdır FK'nın tecrübeli stoperi Hasan Hatipoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Doğu Anadolu temsilcisinde ayrılmaya hazırlanan deneyimli savunmacı Hasan ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuç verdiği ifade edildi. 35 yaşındaki stoperin bonservis sorununu çözmesi durumunda Manisa ekibinin transferi sonlandırması bekleniyor. Kariyerine Afyonspor'da başlayan Hasan Hatipoğlu, B.Petrol, Balıkesir, Altınordu, Pendik, Bolu, Sivas, Samsun, Erzurum ve Kocaeli'de da top koşturdu. Bir buçuk sezondur Iğdır FK'da görev alan Hasan, ligin ilk yarısında 17 maçta görev alırken 2 gol, 1 asistle oynadı.