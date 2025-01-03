Aslan’dan flaş hamle

Galatasaray' ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Savunmaya takviye düşünen sarıkırmızılıların daha önce F.Bahçe forması da giyen Bayern Münih'in başarılı ismi Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istediği öne sürülürken bu iddia taraftarları heyecanlandırdı. 1.90 boyundaki ismin yeniden Türkiye'ye dönmeye olumlu yaklaştığı ifade edilirken transferin yaklaşık 10 gün içinde netleşmesi ve Kim Min-Jae'nin yeni adresinin belli olması bekleniyor.

VICTOR NELSSON BELİRSİZLİĞİ

Victor Nelsson'un geleceğinin belirsizliğini koruması sebebiyle savunmaya transfer yapma planını öne çeken Aslan bu transferi gerçekleştirebilirse gücüne güç katacak. 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla toplam 26 maçta görev alırken iki kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Güney Kore Milli Takımı'nda da 69 maçta süre alan oyuncu milli forma ile 4 gol atmayı başarmıştı. Kim Min Jae'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon Euro civarında bir gelir girmişti. B.Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi de gündem maddeleri arasında.

MUANI ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın transferdeki gözdelerinden birisi de Randall Kolo Muani. L'Equipe gazetesine göre PSG, 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Randall Kolo Muani'nin transferinden en az 60 milyon Euro'luk bir rakamı kurtarmayı umuyor. Fransız golcü için süreç Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelişinde başlayan sürece benzeyen bir sürecin yaşanma ihtimali yüksek. Nijeryalı golcünün büyük takımlara transferi Napoli'nin 130 milyon Euro'luk beklentisi yüzünden gerçekleşmemiş sonunda Galatasaray'a kiralanmıştı. Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Chelsea'nin son zamanlarda Kolo Muani'ye ilgi gösterdiğine dair iddialar da gündemdeki yerini koruyor.