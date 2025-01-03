Bodrum’dan bilet müjdesi

SPor Toto Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yeni yıla taraftarlarını sevindiren bir kampanyayla girdi. Pazar günü saat 16.00'da Kayserispor'u konuk edecek yeşil-beyazlı ekip, biletlerin 48 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı. Kulübün resmi duyurusunda, "Goca Bodrum taraftarlarına yeni yıl hediyesi. Yeni yılın ilk maçına özel olarak Maraton Tribünü, Adopen Kuzey Kale Arkası Tribünü ve Rixos Güney Kale Arkası Tribünü biletleri 48 TL olacaktır. Tüm taraftarlarımızı bu önemli maça takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEMİREL: KAZANMAMIZ LAZIM

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Demirel, "Bizim kesinlikle sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarı çok daha zor geçecek" diye konuştu.