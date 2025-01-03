Nesine TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

İzmir ekibinin Antalya'daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor. Kampta kulübün resmi yayın organı Altınordu TV'ye konuşan genç teknik adam, "Öncelikle herkesin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah bu sezon Altınordu'nun sezonu olur. İlk yarı performansın üstüne daha iyi bir performans ekleyebilmek için çalışmalara başladık" dedi.

Ligin ikinci yarılarının genelde daha da zor geçtiğini dile getiren Olcay Şahan, "İlk haftalarda genelde herkesin herkesi yenebileceği bir ligde bulunuyoruz. O yüzden de bu kamp sürecini çok iyi atlatmamız lazım. Sakatsız , belasız bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Kamp süresince üç tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarla ikinci yarıya iyi hazırlanmak istiyoruz. Kampımız güzel başladı, İnşallah güzel sona erer" dedi.