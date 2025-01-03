Kappel harekatı

Trendyol 1.Lig'de transfer döneminde her gün başka bir oyuncuyla adı anılan Manisa Futbol Kulübü'nün bir deneyimli futbolcunun daha peşinde olduğu ifade edildi. Iğdır FK'nın stoperi Hasan Hatipoğlu ve Gaziantep FK'nın forveti İlker Karakaş'ı transfer listesine ekleyen siyah-beyazlıların, Ege futbolunun yakından tanıdığı Leandro Kappel'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Türkiye kariyerinde daha önce Denizlispor ve Altay'da da forma giyen Hollandalı hücumcu, üçüncü senesini geçirdiği Pendikspor'da kadro dışı kaldı. 35 yaşındaki futbolcu, alacakları için Pendik ekibini Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ederken, İstanbul temsilcisi oyuncunun alacaklarını ödemesinin ardından Kappel ile vedalaşmıştı.

ADANASPOR'UN DA LİSTESİNDE

Deneyimli oyuncunun kulübüyle resmen sözleşmesini feshetmesini bekleyen Manisa FK, ardından hamle yapacak. Tecrübeli isimle bir diğer 1. Lig ekibi Adanaspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar lige verilen aranın ardından puan durumunda ikinci sırada bulunan Bandırmaspor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Ardından iki maçı içeride oynayacak Hakan Şapçı'nın öğrencileri, içeride İstanbulspor ve Ümraniyespor'u devirerek ara transfer dönemine resmen girip eksik bölgelerine takviyeye başlayacak.

EGE TAKIMLARINA AŞİNA

Manisa FK'nın gündeminde olan Leandro Kappel'in Türkiye kariyeri Denizlispor'la başladı. 2016-18 yılları arasında yeşil-siyahlılarda top koşturan Kappel, asıl patlamasını Altay'da yaptı. 2018-2022 yılları arasında görev aldığı siyah-beyazlılarda 1. Lig Play-Off Şampiyonluğu yaşayan Hollandalı oyuncu, takımıyla Süper Lig'de de top koşturdu. 1988 doğumlu kanat oyuncusu son 3 sezonu ise İstanbul ekibi Pendikspor'da geçirdi. Kappel, Altay ve Pendikspor'la 1'er kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

251 KARŞILAŞMADA 76 GOLE ETKİ ETTİ

Türkiye kariyerinde Denizlispor, Altay ve Pendikspor formalarını terleten Leandro Kappel, görev yaptığı 251 karşılaşmada rakip ağları 53 kez havalandırma başarısı gösterdi. 35 yaşındaki futbolcu bu süreçte takım arkadaşlarına 23 golün de pasını vererek toplamda 76 gole direkt etki etti.

AVRUPA'DA DA TOP KOŞTURDU

Kariyerine Hollanda ekibi Ajax altyapısında başlayan Kappel aynı ülkede AFC Amsterdam ve Volendam formalarını giyerken; Yunanistan'da Doxa Dramas ve Panetolikos; Portekiz'de ise Braga B takımında görev taptı.