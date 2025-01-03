Sergen Yalçın Bodrum maçına

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi ile ilgili geri sayıma geçilirken Başkan Serdal Adalı'nın bu konuda kararlı olduğu ve başarılı teknik adamın bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK mücadelesinde yedek kulübesinde olması planlanıyor. Eğer beklenmedik bir durum olmazsa, Yalçın bu önemli maçta takımı sahaya çıkaracak. Bu arada Yalçın'ın göreve gelirse Jean Onana, Alex Oxlade Chamberlain ve Al Musrati ile çalışmayacağı iddiaları ortaya atılırken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Adalı ve Yalçın ikilisinin yarın bir araya gelip tüm detayları konuşacağı gelen haberler arasında.