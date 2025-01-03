Sıra geldi G.Saray’a

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e verilen 2 haftalık ardından yarın lider Galatasaray karşısında sahalara dönüyor. İlk 17 haftanın ardından puan durumunda 4. sırada bulunan, ligin en yüksek bütçeli, en çok şampiyonluk yaşamış takımları Fenerbahçe ile berabere kalıp, Beşiktaş ve Trabzonspor'u mağlup eden Göz-Göz, Galatasaray karşısında da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında geriye düşmesine rağmen yılmayan ve bu 2 maçtan 4 puan çıkaran, Trabzonspor önünde de 10 kişi kalmasına rağmen skor 1-1 iken son dakikalarda attığı golle galibiyeti elde eden Göz-Göz, zirvenin sahibi renktaşı karşısında da yine cesur oynayan ve tam saha pres yapan sisteminden vazgeçmeyecek.

MAÇIN KİLİDİ ÖNDE BASKI

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında takıldığı Young Boys, Malmö, Az Alkmaar ve Rigas Skola karşılaşmaları ile birlikte ligde berabere kaldığı Kasımpaşa ve Eyüpspor maçlarının analizini yapan teknik heyet, rakiplerin önde baskı taktiğiyle sonuç aldığını tespit etti. İzmir ekibinin de bu sezon benimsediği pres futbolu ve hızlı hücumları yarınki maçta kullanarak İstanbul ekibine çelme takmayı planladığı öğrenildi. Forvet hattında Romulo ve Juan ile Galatasaray savunmasını rahatsız etmeyi planlayan Göz-Göz, özellikle hücuma çıkışlarda hata yapan Abdülkerim Bardakçı'ya ikili sıkıştırma yapmaya çalışacak.

KOZLARI ROMULO VE JUAN

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fofana ve Solet hariç sakatların iyileşmesiyle en iyi 11'iyle Okan Buruk'un öğrencileri karşısında puan ve puanlar almaya çalışacak. Kaleyi yine Mateusz Lis'e emanet edecek deneyimli hoca, savunma üçlüsünü Taha, Heliton ve Bokele'den kuracak. Kanat bekleri olarak Djalma Silva ve Ogün Bayrak'a şans verecek usta çalıştırıcı, orta sahada Dennis, Hugo ve Tijanic üçlüsünü kuracak. Hücumda da Romulo ve Juan hem savunma sorumluluğunu yerine getirecek hem de hızlı hücumlarda defans arkasına koşular atarak tehlikeli pozisyonlar yaratmanın hesabını yapıyor.

KABORE BOMBASI

Göz-Göz, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Manchester City'nin yıldız oyuncusunu istiyor TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Manchester City'de olan ve İngiliz ekibinin kiralamak istediği 23 yaşındaki sağ bek Issa Kabore'ye kanca attı. İlk yarı kiralandığı Benfica'dan ayrılan Kabore, Portekiz ekibinde 3 karşılaşmada şans buldu ve oynayacağı bir takıma gitmek istediğini belirtti. Galatasaray'ın da ara transfer döneminde Kabore ile ilgilendiği iddia edilmişti. Burkina Faso'lu futbolcunun Benfica'da bu sezon 7 karşılaşmada boy gösterdi ve bu süreçte 1 kez asist yaptı.

SAĞINI GÜÇLENDİRECEK

Sarı-kırmızılı İzmir ekibinin, Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana örneğinde olduğu gibi Sport Republic şirketinin İngiliz ekipleriyle olan iyi ilişkileri sebebiyle Kabore'yi kiralak için uygun zamanı beklediği belirtildi. Sağ bekte Nazım Sangare'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip, sağ bek ile birlikte orta saha ve forvet transferleriyle ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

YALÇIN KAYAN EYÜPSPOR'DA

Sezon başı Göztepe'de kadro dışı kalan ve ligin ilk yarısını boşta geçiren orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Eyüpspor ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Arda Turan ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

GOLCÜLERİN DÜELLOSU

Yarınki maçta Göztepe Romulo'ya G.Saray ise Osimhen'e güveniyor

Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma bu sezona damga vuran golcülerin düellosu olacak. İzmir ekibinin parlayan yıldızı Brezilyalı Romulo Cardoso, Galatasaray'ın sahasında bir kez daha kendini gösterip kalitesini ispatlamak istiyor. Romulo'nun karşısında ise dünya starı Nijeryalı Victor Osimhen olacak. Osimhen ligde 7 gol atarken, Romulo 8 kez ağları sarstı. İki takımın da en büyük kozu iki isim olacak ve galibiyetin anahtarı onlarda olacak. İki oyuncu da transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

BÜYÜKLERİN YAKIN TAKİBİNDE

22 yaşındaki Romulo ile Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların elini hızlı tutup, oyuncunun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp, sezon sonu sıkıntı yaşamak istemiyor. Galatasaray'ın kiraladığı Osimhen için ise Napoli'nin 75 milyon Euroluk bir bonservis geliri beklentisi var ve Paris Saint Germain ve Manchester United başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri Nijeryalı oyuncu için sıraya girmiş durumda.