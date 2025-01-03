  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Skriniar Fener’e mi!

Skriniar Fener’e mi!

Uzun süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Fransız ekibi PSG’nin Slovak oyuncusunun sarı-lacivertli ekibe teklif edildiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Skriniar Fener’e mi!

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile ilgili girişimleri tam gaz devam ederken dün ortaya atılan iddia dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan PSG'nin stoperi Milan Skriniar'ın durumunu sorguladığı gelen haberler arasında. Slovek stoperin Fenerbahçe'ye önerildiği fakat henüz resmi olarak bir görüşme olmadığı öğrenildi. Her transfer döneminde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez de Skriniar transferinde kapışabilir. Bu arada Beershot'ta kiralık oynayan Omar Fayed'i geri çağırma ihtimali de masada.

OMAR FAYED GERİ DÖNEBİLİR

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun biri sol bekte de oynayabilen sol stoper ile hava toplarında güçlü sağ stoper istediği biliniyor. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi rotasyon için dışardan bir stoper almak yerine dışarıda kiralık oynayan Omar Fayed'i stoper mevkii için geri getirmeyi Mourinho'ya teklif etti. Yönetimin oyuncusuyla ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Mısırlı oyuncuyla Ağustos ayında 4 yıllığına anlaşma sağlanmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA