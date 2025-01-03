Skriniar Fener’e mi!

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile ilgili girişimleri tam gaz devam ederken dün ortaya atılan iddia dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan PSG'nin stoperi Milan Skriniar'ın durumunu sorguladığı gelen haberler arasında. Slovek stoperin Fenerbahçe'ye önerildiği fakat henüz resmi olarak bir görüşme olmadığı öğrenildi. Her transfer döneminde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez de Skriniar transferinde kapışabilir. Bu arada Beershot'ta kiralık oynayan Omar Fayed'i geri çağırma ihtimali de masada.

OMAR FAYED GERİ DÖNEBİLİR

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun biri sol bekte de oynayabilen sol stoper ile hava toplarında güçlü sağ stoper istediği biliniyor. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi rotasyon için dışardan bir stoper almak yerine dışarıda kiralık oynayan Omar Fayed'i stoper mevkii için geri getirmeyi Mourinho'ya teklif etti. Yönetimin oyuncusuyla ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Mısırlı oyuncuyla Ağustos ayında 4 yıllığına anlaşma sağlanmıştı.