Sular durulmuyor

Karşıyaka Spor Kulübü kısa süre önce bir olağanüstü genel kurul geçirse de yaşanan krizler devam ediyor. Potada ödenmeyen maaşlar ve yönetim kaosu sonrası yeşil kırmızılılarda basketbolcular birer birer ayrılıyor. Boutsiele ve Jefferson'ın ardından, James Webb'in de takımdan kopmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Webb'i Euroleague ekiplerinden Alba Berlin'in istediği ve ABD'li oyuncunun yeniden Avrupa'da oynamaya hevesli olduğu ifade edildi. Kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev alan basketbolcu bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde görev yaptığı 10 karşılaşmada 11.2 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.1 asist ile oynadı. Webb, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.2 sayı, 5.5 ribaunt ve 1.3 asistlik performansıyla takımına önemli katkı verdi.

Jerry Boutsiele, Damien Jefferson, James Webb

3 YABANCI KALACAK

Bu ayrılıkların ardından İzmir ekibinde yabancı olarak McCollum, McDermott ve Russell'ın kalacağı öğrenildi. Üç oyuncunun takımdan ayrılmasından sonra Kaf-Kaf'ın ağırlıklı olarak yerli oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor. Ufuk Sarıca'nın sisteminde önemli rolleri olan Boutsiele, Jefferson ve Webb'in eksikliği tecrübeli başantrenörü kara kara düşündürüyor.

MAAŞ BÜTÇESİ 1 MİLYON DOLAR AZALACAK

Karşıyaka Basketbol Takımı'ndan resmen ayrılan Damien Jefferson ve Jerry Boutsiele'nin gidişiyle kulübün maaş giderleri bir hayli azaldı. Jefferson'un kontratının yıllık 220 bin Euro, Boutsiele'nin ise yıllık maaşının 460 bin Euro olduğu öğrenilirken, 380 bin Dolar kazanan Webb'in de olası ayrılığı durumunda kadro zayıflasa da mali yükümlülük de bir hayli hafiflemiş olacak. 3 oyuncunun gidişiyle KSK 1 milyon dolara yakın maaş ödemesinden kurtulmuş olacak. Öte yandan takımdaki diğer oyunculara da teklif yağıyor. Özellikle bu sezon performansını yükselten Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar ile birlikte Darron Russell, yurt içinde ve dışında birçok takımın radarında bulunuyor.