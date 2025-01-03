Yunusemre damgası

Yunusemre Belediyespor, 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Manisa'nın amatör spordaki lokomotif kulüplerinden Yunusemre Belediyespor, yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele ettiği geçtiğimiz yılı 43 altın, 49 gümüş ve 107 bronz madalya olmak üzere toplam 199 madalya ve 19 kupa ile tamamladı.

2024'te 199 madalya ve 19 kupa kazanan Manisa ekibi başarısıyla büyük övgü topladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan kulüp başkanı Bülent Kanik, elde ettikleri başarılarla gurur dolu bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kanik, "2024 yılındaki tablomuzu hesaplarken, yerel resmi takım sporları yarışmaları, ferdi branş ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarıları baz aldık. Ferdi branş resmi yerel turnuvaları ile yerel özel turnuvaları bu tabloya dahil etmedik. Sporcularımız, katıldıkları müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil ederken, uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızı dinletti. 2024 yılı gurur yılımız oldu" dedi.

2025 yılında kulübün vizyonunu daha yukarıya taşıyacaklarını kaydeden Kanik, "Ortak başarımızın ışığıyla, sürekli büyüyen çalışma arzumuzla, yeni yılda da birçok ilke imza atmayı planlıyoruz. 2025'te Yunusemre Belediyespor'u daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.