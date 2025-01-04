Altay, Deniz’e güveniyor

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta devre arası hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Altay, sezonun ilk yarısında verim alamadığı tecrübeli golcü Deniz Kadah'tan ikinci yarıda çıkış yakalamasını bekliyor. İlk devrede siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de çıktığı 13 maçın 9'unda ilk 11'de yer alıp toplam 811 dakika oyunda kalan tecrübeli santrfor sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

TOPLAMDA 14 MAÇA ÇIKTI

Kasığından yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarının son haftalarında yedek soyunan 38 yaşındaki forvet bu sezonki ilk ve tek golünü 22 Eylül'de Beykoz Anadoluspor deplasmanında kaydetti. Deniz'in ikinci devrede skora katkı sağlaması bekleniyor. Altay'da 5'inci sezonunu geçiren Deniz Kadah, Süper Lig'de 10, 1'inci Lig'de 54, kupada ise 4 karşılaşmaya çıktı. Deniz, Altay formasıyla toplam 11 gol attı.