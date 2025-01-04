Bucaspor 1928’de Üzümcü dönemi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de teknik değişim yaşandı. Sezona Uğur Balcıoğlu ile başlayan ardından takımın başına sportif direktörü Nihat Yılmaz'ı geçiren sarı-lacivertlilerde takımın başına Tuna Üzümcü'nün getirildiği açıklandı. ALTAY'I LİGDE TUTMAYI BAŞARMIŞTI
Futbolculuk kariyerinde Altay, Aydınspor, G.Birliği, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor, Denizlispor, Nazillispor ve Tuzlaspor formalarını giyen 42 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerine 2022-2023 sezonunda Altay'da başlamıştı. Genç çalıştırıcı, takımıyla aldığı sonuçlarla siyah-beyazlıları 1. Lig'de tutmayı başarmıştı.