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Galatasaray’ın hedefi Sane

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Galatasaray’ın hedefi Sane
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sky DE'nin haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesinin çok olası gözükmediği, Sane'nin Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istediği de aktarıldı. Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla 19 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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