Manisa’dan Billal atağı

Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Manisa FK, transfer için düğmeye bastı. Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa ekibi, Hasan Hatipoğlu, İlker Karakaş ve Leandro Kappel'in ardından yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekip, şu an Belçika ekibi Kortrijk forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli santrafor Billal Messaoudi'ye kanca attı. Belçika temsilcisi ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Billal, geçtiğimiz sezon Göztepe'de forma giymiş ve gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir pay sahibi olmuştu. Manisa ekibinin oyuncu ile temasa geçtiği ve olumlu yanıt aldığı öne sürülürken, Billal'in Türkiye'ye dönmeye sıcak yaklaştığı iddia edildi.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

Bu sezon Kortrijk'te 15 maça çıkan ve henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Billal'in önümüzdeki hafta Manisa temsilcisi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. Manisa FK'nın devredilmesinin ardından kalkan belirsizlik oyuncuları rahatlatırken, yeni yönetimin transferde eli güçlendi. Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı'nın transfer için kurmaylara bir liste sunduğu belirtilirken, Billal'in bu listenin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların 1. Ligi yakından tanıyan tecrübeli isimlerle çalışmak istediği kaydedildi. Göztepe ile geçen sene 23 maça çıkan Billal, 5 gol, 6 asistlik bir katkı sunarak sarı-kırmızılı ekibe katkı sağlamıştı.