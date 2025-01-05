Çaykur Rize’de VAR isyanı

TRENDYOL Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da VAR isyanı yükseldi. Çaykur Rizespor'da Jurecka 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın bile önüne geçen pozisyonda gollerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Rizespor ekibi maçın ardından bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi. Karadeniz temsilcisinden maç sonunda yapılan paylaşımda "Saç tıraşı VAR" ifadeleri kullanıldı. Pozisyon spor kamuoyunda da tartışmalara neden oldu.