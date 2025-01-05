Kara Kartal nereye!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş'a bir darbe de Çaykur Rizespor'dan geldi. Lige verilen ara dönüşü Çaykur Rize deplasmanına giden siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, şampiyonluk umutlarını da iyice azalttı. Siyah-beyazlılar, Serdal Adalı başkanlığında oluşan yeni yönetimi ile taze bir başlangıç planlarken, Rize'de kaybedilen iki puanla yarıştan iyice koptu. Kartal 27 puanda kalırken zirvedeki Galatasaray ile aradaki farkı kapatma fırsatının yanı sıra 4. sıraya yükselip Avrupa Kupaları potasına girme şansını da kaçırmış oldu.

KAHREDEN İSTATİSTİK

Bu sonucun ardından siyahbeyazlılarda taraftarları kahreden bir istatistik ortaya çıktı. Hem yönetimsel hem de saha sonuçları anlamında zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edebildi. G.Saray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demir'e yenilen Beşiktaş, Başakşehir, Hatay, Alanya ve Rize ile yenişemedi. Son 9 haftalık süreçte siyahbeyazlılar 20 puanlık dev bir kayıp yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU

Süper Lig'de bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş'ta sakatlık krizi yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü, Rice maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tayyip Talha'nın uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıklandı.

SERGEN YALÇIN İÇİN SEFERBERLİK

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna yeni oturan Serdal Adalı, Rize maçı sonrası teknik direktör sorununu bir an önce çözmek için kolları sıvadı. Adalı ve ekibi listesindeki bir numaralı isim olan Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için seferber oldu. Hafta içinde 52 yaşındaki teknik adamla masaya oturacak olan siyah-beyazlılar, deneyimli ismi ikna etmek için tüm kozlarını oynayacak.