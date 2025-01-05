Manisa Basket’in nefesi yetmedi

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray'a uzatmalara giden maçta 115-105 mağlup olarak ateş hattından uzaklaşma şansını kullanamadı. Müsabakaya ev sahibi sarı-kırmızılılar etkili başladı. Özellikle pota altında Manisa ekibine üstünlük kuran Galatasaray, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Manisa Basket, oyuna denge getirmeyi başardı. Savunmasını sertleştiren kırmızı-siyahlılar, dış atışlardan bulduğu sayılarla öne geçmeyi başardı. Manisa temsilcisi devreyi 50-49 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de nefes kesen mücadele devam etti. İki takım da karşılıklı sayılarla maçın kopmasına izin vermedi. Manisa Basket, son bölüme 72-71 önde girdi. 4. periyotta seyir zevki yüksek bir mücadele izledik.

ÜST ÜSTE HATALAR GELDİ

Son anlarda Galatasaray aradaki farkı açsa da Manisa Basket pes etmedi. Manisa temsilcisi son saniyelerde bulduğu sayıyla maçı uzatmaya taşıdı: 99-99. Uzatma anlarının ilk 3 dakikası nefesleri kesti. Ancak son iki dakikada Galatasaray, Manisa'nın yaptığı hatalar sonucu bulduğu sayılarla maçı 115-105 kazandı.