Bodrum pes etmedi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında kritik maçta Kayserispor ile berabere kalarak alt sıralardan kurtulma şansını kaçırdı. Karşılaşmaya Muğla ekibi oldukça etkili başladı. 7. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Dimitrov'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 27'de Bodrum FK'nin kazandığı serbest vuruşta Cenk Şen ceza sahasına orta yaptı. Mohammed'in kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarıya gitti. 40'ta soldan gelişen atakta Cenk Şen'in ortasında savunmadan dönen topu önünde bulan Mohammed'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

SEFERİ KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

İkinci yarıya konuk ekip Kayseri golle başladı. 48. dakikada Boa Morte'nin sağdan ortasında ceza yayı önünde topla buluşan Bahoken düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 50'de Kartal'ın köşe atışında Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 72'de Dimitrov'un uzak mesafeden sert şutunda top yandan auta çıktı. 76'da Ceza alanı dışında topla buluşan Cenk mükemmel bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. 81'de Seferi, ceza alanı içinde kaleci Onurcan ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

DEMİREL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçında son oynanan Trabzonspor karşılaşmasındaki 11'i değiştirdi. Demirel, Kayseri maçında Trabzon ekibi karşısında sahaya çıkan Üzeyir'in yerine Ege'yi, Celustka'nın yerine ise Ajeti'yi sahaya sürdü. Bodrum'da 5. sezonuna giren Cenk Şen, beraberlik golünü atarak takımına kritik bir puan kazandırdı. En son 26 Mayıs 2023'te fileleri havalandıran Cenk, 590 gün sonra gol sevinci yaşadı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK'nın taraftarı, Kayserispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle birlikte marşlar ve besteler söylemeye başlayan 12. adam 90 dakika boyunca susmadı. Coşkunun üst seviyede olduğu karşılaşmada yeşil-beyazlılar, takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.