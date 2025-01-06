Manisa tam gaz

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, ligin flaş ekiplerinden Bandırmaspor'a konuk oldu. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, ilk yarıda bulduğu 3 golle rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu. 15'te sağdan yapılan ortada Muhammed'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğuz, çok güzel bir plaseyle topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 28'de Osuji'nin pasında Diallo ikinci golü kaydetti. 37. dakikada bu kez ilk golün asistini yapan Muhammed sahneye çıktı ve skoru 0-3 yaptı. Siyah-beyazlılar, etkili hücum performansıyla ilk 45 dakikada skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına büyük bir avantajla gitti.

İKİNCİ YARI İBRE TERSİNE DÖNDÜ

İkinci yarıda Paulinho'nun oyuna girmesiyle Bandırmaspor daha etkili oldu. 67'de ceza sahasında yaşanan karambolde Atınç'ın çevirdiği topu kontrol eden Paulinho düzgün bir vuruşla takımını umutlandıran golü attı: 1-3. Bu golden 3 dakika sonra bu kez Bandırma'nın tecrübeli golcüsü Marco Paixao sahneye aldı. Faruk'un pasında topu filelere gönderen Portekizli skoru 2-3'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan Manisa FK, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde üst üste 3. maçını kazanan Manisa FK 26 puanla yedinci sıraya kadar yükseldi. İkinci sıradaki Bandırma ise bu yenilgiyle 33 puanda kaldı.

MAÇ SONUNDA ZAFER POZU

Manisa FK, yeni teknik direktörü Hakan Şapçı dönemine galibiyetle başlarken, ligde de üst üste 3. galibiyetini alarak üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Play-Off hattındaki ekiplerle arasındaki puan farkı 1'e inen Ege temsilcisi, soyunma odasındaki sevinci sosyal medyadan paylaştı.