Bodrum FK kaçana yanıyor

SÜPER Lig'de son olarak evinde düşme hattındaki rakiplerinden Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, geriye düştüğü müsabakadan 1 puan çıkararak teselli buldu. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-1 eşitlikle sona eren Kayserispor maçında galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi. Demirel, "Son dakikalarda, hatta 90+2'de kaçırdığımız pozisyona üzüldük. Atsaydık tüm Bodrum yıkılacaktı. Kayserispor 1 puana sevinmiştir ama biz 1 puana üzüldük. Bariz pozisyonlara kafam takılıyor. Ben, 'Bize verin' demiyorum ama ne görüyorsanız onu vermeniz lazım. Bir sürü şey var ama fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Sonra Volkan 'Kötü çocuk' oluyor" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALIRIZ

LİGDE bu hafta Beşiktaş'la zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Volkan Demirel, "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. İyi oynayıp skor yapabilirsek puan ya da puanlar alabiliriz" dedi.

GÜLMEYİ UNUTTU

KAYSERİSPOR ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, ayağına kadar gelen fırsatı değerlendiremedi. 15 puanlı Bodrum temsilcisi 17. sırada kaldı. Deplasmandaki son 4 maçını kaybeden ekip iç sahada oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan topladı.