Fenerbahçe’de gözler Ali Koç’ta

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun dün yaptığı acil durum toplantısı sonrası sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından açıklama geldi. Gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamanın değerlendirildiği toplantı sonrası gözler sarı-lacivertli yönetime çevrilirken, Koç'un yarın saat 17.00'de açıklama yapacağı ifade edildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanması planlanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının olduğu gün Başkan Koç'un açıklama yapacak olması da şaşkınlık yarattı.

KARAR YARIN 17.00'DE AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda; 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası'na katılıp- katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de açıklama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Kasımpaşa'nın müsabaka oynandığı takdirde F.Bahçe karşısına U-19 takımıyla çıkma kararı aldığı iddia edildi.