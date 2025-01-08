Bodrum itiraz edecek

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Sipay Bodrum FKKayserispor maçında sahalarda ender görülen bir kural hatası yaşandığı iddia edildi. Maçın 74. dakikasında Kayserispor'un oyuncu değişikliği yaparken, bir ara sahada 12 kişi kaldığı görüldü. Hakem otoritelerinin, bu durumu kamuoyuyla paylaşması futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Volkan Demirel'in de Kayserispor maçının analizi sırasında bu kural hatasını tespit ettiği ifade edildi. Bodrum FK Medya Sorumlusu Ufuk Oğuz, geniş çaplı incelemelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli itirazı yapacaklarını ifade etti.

İKİ İHTİMAL VAR

Bodrum FK ve hakem camiasının kural hatası olduğu iddiasında bulunduğu pozisyon şu şekilde gelişti: Maçın 74. dakikasında 4. hakemin kaldırdığı tabelaya göre ilk olarak Kayserispor'dan Hasan Ali oyundan çıktı ve yerine Mane girdi. Bu değişiklik sırasında hakem, Kayserisporlu bir diğer oyuncu Baran'ın koluna girerek onu kale çizgisinden oyun alanı dışına çıkarttı ve yerine Carole girdi. Değişiklikler tamamlanıp tam maç başlamak üzereydi ki hakeme bir uyarı geldi. Oyundan çıkan Baran tekrar oyuna alındı. Sahada Kayserispor kısa süre 12 kişi oldu. Daha sonra Cardoso oyun alanından çıktı. Burada iki ihtimal ortaya çıkıyor. İlk ihtimalde Kayserispor değişiklikleri doğru olarak 4. hakeme bildirmiş ve değişiklikler sırasında 4. hakem karışıklığa sebep olmuşsa hakem o an hatayı gecikmeli de olsa düzelttiği için kural hatası olarak kabul görmüyor.

HAKEMLER RAPOR SUNACAK

İkinci ihtimalde ise Kayserispor takımı değişiklikler tamamlandıktan sonra karar değiştirerek oyundan çıkan Baran'ın oyunda kalmasını ve Cardoso'nun çıkmasını isteyip, buna da hakemler izin vermişse; bu kural hatası yapıldığını gösterir. Çünkü çıkan oyuncu oyun alanını terk edip, girecek oyuncu oyun alanına girdikten sonra, değişiklik prosedürü tamamlanmış oluyor. Bodrum FK-Kayserispor maçının hakem 4'lüsü Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut ve Ömer Güldibi'nin MHK'ya vereceği rapor sonrası kural hatasının olup olmadığı belli olacak.