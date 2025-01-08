Kaf-Kaf Avrupa sınavında

Basketbolda bu sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra aylardır güçlükle korumaya çalıştığı kadrosu geçen hafta 4 yabancının ayrılmasıyla önemli oranda dağılan Karşıyaka bugün Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta Promitheas Patras'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Kaf-Kaf, Yunan rakibiyle 15 Ocak'ta rövanşa çıkacak.

4 YABANCISINI YİTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce sezonun en iddialı takımlarından olup 4 yıldız oyuncusunu kaybetmesiyle belirsizliğe bürünen Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyonda üst üste 4'üncü kez Play-In'e çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde C Grubu'nu 4 galibiyetle 2'nci bitirmişti. Turu geçen taraf son 16'da I Grubu'nda Würzburg, AEK ve Bertram Derthona Basket-Peristeri eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kaf-Kaf, 6 yabancısından 4'ü kulüpteki maaş kriziyle ayrıldıktan sonra Süper Lig'de F.Bahçe'ye 101-90 mağlup olmuştu.