Karşıyaka’da başantrenör Ufuk Sarıca, görevi bıraktı

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda eksikleri olduğunu ve kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Güçlü rakibe karşı kazanacak noktaya getirdiklerini ancak son anda kaybettiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Rakibimizi tebrik ediyorum ama oyuncularıma da bugünkü enerjileri için teşekkür ediyorum. Ama esasında üzülerek ifade etmek istiyorum ki gelinen son noktada kulübümüzün içerisinde bulunduğu koşular ve şartlardan ötürü yaklaşık 5 yıldır büyük onur ve gururla yaptığım başantrenörlük görevini, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra ortak karar alarak karşılıklı anlaşarak görevimi bugün noktalıyorum."