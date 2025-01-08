Manisa Basket avantaj için parkede

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi Play- In etabında saha avantajını aldığı için bugün Alman temsilcisi Niners Chemnitz takımını konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka bugün saat 20.00'de başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 14 Ocak Salı günü Messe Chemnitz'de oynanacak. Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar, 21 Ocak Salı günü Manisa'da karşı karşıya gelecek.

LİGDE ZORLUK ÇEKİYOR

Manisa Basket, organizasyonun H Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabında oynama hakkı elde etmişti. Alman ekibi ise G Grubu'nda 1 maçını kazanırken, 5 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi. Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Manisa temsilcisi ligde ise aradığını bulamadı. Son olarak uzatmaya giden maçta Galatasaray'a mağlup olan Manisa Basket, ligde ateş hattının bir puan üzerinde 13. sırada konumlandı.