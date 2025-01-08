Manisa FK zirveyi seviyor

TRENDYOL 1. Lig'de 3'te 3 yaparak Play- Off hattının kapısına dayanan Manisa Futbol Kulübü, zirvedeki takımları seviyor. Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 sırasındaki 5 takımı da mağlup etmeyi başardı. Hem de 4 rakibini deplasmanda devirerek adeta zoru sevdiğini gösterdi. Ege ekibi dış sahada lider Kocaelispor'u 2-1, ikinci sıradaki Bandırmaspor'u 3-2, üçüncü basamaktaki Solvie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-0 ve altıncı durumdaki Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla devirdi. Evinde ise dördüncü sıradaki Erzurumspor FK'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Manisa temsilcisi sadece 5. durumdaki İstanbulspor'a ligin ilk haftasında 3-2'lik skorla mağlup oldu.

HEDEF 5'TE 5 YAPMAK

MANİSA FK, İstanbulspor'u da dize getirerek, Play-Off hattındaki takımların hepsini mağlup etme başarısını elde edecek. Manisa iki hafta üst üste evinde Ümraniyespor ve İstanbulspor'u konuk edecek. Bu süreçte 5'te 5 yaparak Play- Off'a girmeyi amaçlayan Ege ekibi, sezon sonuna kadar ilk 7 içinde kalmak istiyor.