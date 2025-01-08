Petkim avantajı kaptı

Basketbol Süper Ligi'nde 2025 yılına Büyükçekmece galibiyetiyle başlayan Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Play-In etabının ilk maçında da İsrail ekibi Hapoel Holon'u mağlup etmeyi başardı. İsrail'in Filistin'deki işgali nedeniyle Türkiye yerine Azerbaycan'da oynanan karşılaşmaya konuk ekip iyi başladı ve ilk 4 dakikayı 12-7 önde geçti. Çabuk toparlanan Petkim oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 22-23 bitti. İkinci periyotta rakibine dış şutlarda çare bulamayan temsilcimiz devreyi 38-46 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Aliağa, Van Beck ve Aldridge'in dış şutlardaki etkili oyunuyla farkı eritti. Dördüncü periyoda konuk ekip 61-62 önde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan bu çeyrekte Echenique'in de devreye girmesiyle pota altını iyi savunan Petkim öne geçip farkı 7'ye kadar çıkardı. Son bölümde Hapoel farkı eritse de üstünlüğünü koruyan Petkimspor maçı 82-81 kazandı. Seride ikinci maç 14 Ocak'ta Hapoel Holon'un ev sahipliğinde başka bir ülkede oynanacak.