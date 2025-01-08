Ya Bilic ya Terzic

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu belirsizliğini korurken yabancı adaylar la ilgili iki isim ön plana çıkıyor. Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından listenin ilk sırasına yazdığı Sergen Yalçın'ın kardeşinin hastalığı nedeniyle görevi kabul edememesi üzerine arayışlarını hızlandırdığı biliniyor. Adalı'nın Slaven Bilic ve Edin Terzic isimleri üzerinde durduğu bu iki teknik adamla da önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı gelen haberler arasında. Daha önce Kartal'da görev yapmış iki teknik adamdan biriyle anlaşma sağlanmazsa yerli alternatifler gündeme gelecek.

Bilic'in Beşiktaş'ın ilgisine yönelik "Bana ulaşmış bir teklif yok" dediği bilinirken Terzic'in Tottenham ile görüşme halinde olduğu "Olumsuz sonuç çıkarsa hiç düşünmem çok iyi tanıyıp bildiğim kulübe gelirim" diyerek Beşiktaş'a sıcak baktığı konuşuluyor. Başkan Serdal Adalı, hoca konusunda ince eleyip sık dokurken sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalinin de masada olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş bir yandan da kadroyla ilgili temaslarını da sürdürüyor. Fakat yönetim öncelikle takımdaki futbolcuların durumunu çözmek istiyor.