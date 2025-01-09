Altay’da Kuban şoku

Nesine 2'inci Lig Beyaz Grup'ta düşmeme mücadelesi veren Altay, ikinci devre öncesinde hazırlıklarını Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi çalışmalarını teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde yoğun bir şekilde gerçekleştirirken savunma oyuncusu Kuban Altunbudak'ın sakatlığı moralleri bozdu. Sezonun ilk yarısında zaman zaman takımın değişilmez isimlerinden olurken 10 karşılaşmada ilk 11'de görev yapıp 900 dakika süre alan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun kasık sakatlığı yaşadığı ifade edildi.

ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Kuban'ın kasık bölgesindeki ağrılarının artması sonrasında sağlık ekibi tarafından MR'ının çekilmesine karar verildi. Bu süreçten sonra antrenmanlara katılmayan ve MR'ı çekilen 23 yaşındaki oyuncudan üzücü haber geldi. Savunma oyuncusunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Böylece Kuban'ın siyah-beyazlı formayla ikinci devrenin hemen başındaki en az 3 maçı kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay'da ligin ilk yarısında çapraz bağ sakatlığı yaşayan tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam da sezonu kapatmıştı.